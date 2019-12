Rapinata mentre va in chiesa, sparisce la borsa: nonnina chiede aiuto al parroco

Stava andando alla messa quando è stata avvicinata da un balordo e rapinata. Choc per un’ottantenne, rimasta fortunatamente illesa nonostante l’aggressione avvenuta domenica pomeriggio in via Maratta, nei pressi della chiesa del Sacro Cuore.

Erano le 18, fuori era buio. L’anziana è stata raggiunta alle spalle e strattonata da un uomo di cui non ha saputo fornire una descrizione per lo spavento del momento. Ha provato a opporre resistenza, ma con forza il malvivente le ha strappato la borsa dalle mani: dentro c’erano un portafoglio con una trentina di euro e i documenti personali, oltre a un cellulare piuttosto datato.

La nonnina si è subito rivolta al parroco della chiesa per chiedere aiuto: insieme hanno chiamato la polizia. Sul posto è intervenuta una Volante della questura che ha ricostruito i fatti e ha perlustrato l’intero quartiere Adriatico, ma senza una descrizione precisa la ricerca è risultata difficoltosa. Sono al vaglio della polizia le riprese delle telecamere della zona.