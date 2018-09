Rapina choc, pugno in pieno volto per rubare la borsetta: donna al pronto soccorso

Un aggressione brutale con la vittima che viene derubata e cade a terra colpita da un pugno in pieno volto. Rapina choc ieri sera intorno alle 22 in via Ragusa, a pochi passi dalla sede della Croce Gialla di Ancona. La donna, una 55enne, è stata colpita sul viso con l'uomo che le ha sottratto la borsetta ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

A vedere tutta la scena un residente che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno visitata e poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. In corso le indagini per risalire all'identità del rapinatore.