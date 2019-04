Accerchiata e presa a manganellate, rapina in pieno centro

L’hanno accerchiata in 3 e rapinata in pieno centro. A soccorrere la donna, una nigeriana di 32 anni, sono stati alcuni passanti richiamati dalle urla. Sul posto è arrivata la Polizia che ha trovato e arrestato 2 dei 3 presunti aggressori. Il terzo è già stato identificato.

Notte di terrore per una donna. L’aggressione è avvenuta stanotte dopo l’1 in corso Amendola. Lei stava passeggiando per il corso quando, all’altezza del market Natura Sì, è stata accerchiata da 3 uomini, che l'hanno presa a pugni e colpita con un manganello telescopico. Le hanno portato via il cellulare e poi hanno tentato di rubarle la borsa. Le urla della donna hanno messo in fuga i malviventi, richiamando l’attenzione di alcuni passanti, che hanno subito dato l’allarme. Immediato l’intervento delle pattuglie della Squadra Volanti, i cui poliziotti hanno setacciato la zona, fino a trovare 2 sospetti: un 24enne del Burkina Faso e un 22enne di Ancona. Entrambi arrestati e il terzo è già nel mirino della Polizia dorica