Assalto al distributore, titolare aggredito: banditi incappucciati in fuga

Aggrediscono il titolare del distributore di benzina e si portano via l'incasso appena raccolto dalle colonnine self. Rapina questa mattina al distributore Ancoil ad Ancona, lungo l'Asse Nord-Sud in direzione Baraccola. I banditi sono entrati in azione poco dopo le 6, hanno raggiunto l'uomo e dopo avero preso a calci e pugni si sono impossessati del bottino. Sul posto la Polizia che ha subito avviato le indagini. Il titolare del distributore è stato invece portato in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO