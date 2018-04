Rapina in centro mentre è in permesso dai domiciliari, titolare colpito nei genitali: arrestata

Era in regime di detenzione domiciliare con permesso di assentarsi solamente dalle 9 alle 11. Nonostante questo si è diretta verso un negozio in pieno centro storico ad Ancona, rubando alcuni capi d'abbigliamento ed aggredendo il titolari con calci negli organi genitali. A finire in arresto, questa mattina, un'anconetana di 24 anni, già conosciuta alle forze dell'ordine.

La donna dopo aver rubato alcuni vestiti è stata scoperta dal titolare tramite le telecamere di videosorveglianza del negozio. Una volta scoperta la giovane ha aggredito l'uomo colpendolo con sbracciate e calci nelle zone più intime. A bloccarla gli agenti della squadra Volanti di Ancona che l'hanno raggiunta ed arrestata nuovamente. Ora dovrà rispondere di rapina impropria con l'udienza di convalida che è stata fissata a venerdì mattina.