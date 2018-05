I rami rischiano di travolgere le auto, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo mezzogiorno, ad Ancona in via Michelangelo Buonarroti per tagliare dei rami pericolanti che potevano cadere lungo la strada. La squadra sul posto con l'ausilio dell'autoscala ha rimosso i rami spezzati tagliandoli con la motosega. Intervenuti anche i vigili urbani che hanno provveduto a garantire la viabilità.