Malore alla spiaggia Urbani, ragazzo soccorso dalla Croce Rossa

Malore in spiaggia per un ragazzo soccorso con l’idroambulanza dalla Croce Rossa. E’ quanto successo oggi pomeriggio alla spiaggia Urbani. A chiedere aiuto i familiari di un 16enne, per cui è stato chiesto l’intervento al 118. Immediato l’arrivo dei soccorritori dal mare. Gli operatori della Croce Rossa dorica hanno trattato il caso sul posto che non era grave e per il quale non è stato neppure bisogno del trasporto in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.