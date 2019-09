Giallo in città, ragazzo trovato morto sotto ad un albero: vicino a lui una pistola

Un ragazzo sulla trentina è stato ritrovato senza vita questa mattina in via Monte Galluzzo, nella frazione di Montesicuro. Il suo corpo senza vita si trovava sotto ad un albero e vicino a lui c'era una pistola. Per ora non si esclude nessuna ipotesi, anche se lo scenario farebbe intendere che sia trattato di un suicidio. Ad intervenire gli operatori del 118 ed i carabinieri che hanno limitato l'intera area. Sul posto anche i genitori del ragazzo.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO