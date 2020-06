Si sente male dopo un tuffo, paura per un sedicenne: i bagnanti lo trascinano a riva

Attimi di paura questa mattina al Passetto, dove un ragazzo si è sentito male dopo un tuffo. Erano le 9. I primi ad intervenire, nei pressi del molo, sono stati alcuni bagnanti che l’hanno trascinato a riva. A prendersi cura del 16enne anconetano, un soccorritore della Blu Pubblica Assistenza che ha la postazione al Passetto (per ora dalle 9 alle 12) e ha contattato il 118. L’automedica e un equipaggio della Croce Gialla sono scesi in riva al mare per assistere il minorenne che era in ipotermia e ha raccontato di aver fatto colazione con latte e biscotti. Probabilmente si è trattato di una congestione. Non ha mai perso i sensi, comunque: è stato portato in codice giallo a Torrette per accertamenti.

