Era scomparso dallo scorso 3 maggio, Anton è stato ritrovato

Anton Paris è stato ritrovato. Il 17enne studente jesino era scomparso lo scorso 3 maggio, quando dopo essere andato a scuola non aveva fatto rientro a casa. Il giovane è stato ritrovato provato ma in buone condizioni di salute e si trova alla stazione ferroviaria di Bologna. Proprio mentre scriviamo gli agenti del Commissariato di Jesi stanno raggiungendo la città per riportarlo tra le braccia dei suoi cari.

Della vicenda si era interessata nei giorni scorsi anche la trasmissione "Chi l'ha Visto?" che aveva lanciato un appello affinchè il ragazzo tornasse a casa. Qualcuno lo ha riconosciuto mentre si aggirava in stazione ed ha subito allertato le forze dell'ordine. Una vicenda per fortuna a lieto fine con i genitori che potranno riabbracciare il proprio figlio dopo ben 14 giorni.