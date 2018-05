Lontano da casa da 9 giorni, continuano le ricerche del giovane scomparso

JESI - Sono riprese questa mattina le ricerche di Anton, il 17enne jesino scomparso dalla sua abitazione da ormai nove giorni. Sono ore di apprensione quelle che sta vivendo la famiglia del giovane, che nelle scorse ore ha lanciato un appello ufficiale anche sui social network.

L'ultimo avvistamento in ordine di tempo è stato segnalato ieri pomeriggio, quando una donna avrebbe visto il ragazzo passeggiare tra le vie di San Marcello con in spalla uno zainetto. E' da giovedì 3 maggio che Anton è scomparso. Uscito da scuola non ha più fatto rientro a casa. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia con cappuccio, una maglietta celeste e dei jeans scuri. Più passa il tempo più cresce la preoccupazione per le sorti del 17enne, con le ricerche che stanno interessando tutto il territorio, da Monsano a Senigallia, fino alle compagne dello jesino.