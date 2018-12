Beve detersivi e si lancia nel vuoto: ragazzo in ospedale

Si è lanciato dal primo piano e ai soccorritori ha raccontato anche di aver ingerito alcuni detersivi. Paura in serata per un ragazzo di 20 anni, che ora si trova al pronto soccorso di Torrette dove è stato trasportato in codice rosso avanzato.

L’episodio è avvenuto in via Grazie intorno alle 19,30 e sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme all’automedica del 118 e alle pattuglie della Polizia. I medici hanno subito stabilizzato il giovane, che risulterebbe affetto da problemi psichiatrici, dopo la caduta da un’altezza di circa 5 metri. Ai soccorritori il ragazzo, rimasto cosciente, ha raccontato anche di aver ingerito poco prima alcuni tipi di detersivo motivando il gesto con la frase: «Ho speso troppo al supermercato». I volontari della Croce Gialla hanno trasportato il 20enne a Torrette con un codice di massima gravità anche se sul momento non c'erano sintomi evidenti di avvelenamento. Il giovane si trova tuttora in sala emergenza e i medici accerteranno sia la presenza di lesioni interne dovute alla caduta, sia l'effettiva intossicazione.