Precipita dal tetto del centro commerciale, volo di 8 metri: grave un ragazzino

Stavano giocando sul tetto del centro commerciale Auchan quando, ad un tratto, uno di loro ha sfondato un lucernario in plexiglass e si è schiantato sul suolo all’interno della galleria del cento commerciale. I fatti sono avvenuti intorno alle 16,30. Il ragazzo, un 12enne, era arrivato insieme ad altri 3 coetanei con un accompagnatore adulto. Stando ad una prima ricostruzione della polizia, il ragazzino è sfuggito al controllo dell’adulto ed è saltato sul lucernario che si trova nell’area caldaie, interdetta al pubblico. Fatto sta che il 12enne ha fatto un volo di circa 8 metri, schiantandosi al suolo.

All’inizio la sue condizioni sembravano disperate, ma poi, anche grazie i primi soccorsi di alcuni passanti, avrebbe ripreso conoscenza ed è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dagli operatori del 118 in codice rosso. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia scientifica per interrogare testimoni e addetti alla sicurezza.