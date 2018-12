Strage di Corinaldo, il bollettino medico: due i ragazzi ancora in terapia intensiva

Arriva un altro aggiornamento sulle condizioni cliniche dei pazienti ricoverati presso le Unità Operative dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona. Dei 6 pazienti ricoverati, rimangono al momento 2 pazienti presso le terapie intensive ed entrambi sono svegli, in respiro spontaneo, ed in procinto di essere trasferiti presso reparti per acuti. La prognosi per loro rimane riservata.

Due pazienti sono ricoverati in medicina d’urgenza in condizioni stabili. Anche per loro la prognosi rimane al momento riservata. Gli ultimi due pazienti sono ricoverati presso la clinica neurologica. Per loro, completati gli ultimi esami, si prevede la dimissione nelle prossime ore.