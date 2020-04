Donano le quote del Fantacalcio all'ospedale: «Aiutiamo chi rischia la vita per gli altri»

Si può fare beneficenza in tanti modi e non serve necessariamente raccogliere chissà quali capitali, in questo periodo d’emergenza assoluta.

L’esempio arriva da un gruppo di ragazzi falconaresi che hanno deciso di donare tutto il montepremi del loro torneo di Fantacalcio all’ospedale di Torrette, mai come in questo momento sotto stress per garantire assistenza ai malati da Covid. «Volevo ringraziare mio figlio e i suoi amici che hanno avuto la bellissima idea di devolvere tutto il loro montepremi all’ospedale: non sono grandi cifre, le potevano tenere, ma non hanno avuto dubbi. Sono orgoglioso del vostro gesto» ha scritto il papà di uno dei ragazzi.

I quali, tramite il portavoce del gruppo del Fantacalcio, spiegano: «Senza neanche un minimo di dubbio abbiamo dato priorità alla grande emergenza e abbiamo donato l’intero montepremi all’ospedale. La sanità è una priorità di tutti e noi nel nostro piccolo ci teniamo ad aiutare, per quello che possiamo, chi sta rischiando la vita per salvare gli altri. Ce la faremo». Non c’è che dire: davvero un bellissimo gesto, complimenti ragazzi.

