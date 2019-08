Si ferisce con un vetro, sviene durante la medicazione: paura in farmacia

Si ferisce ad una mano, va ad acquistare garze e disinfettanti ma sviene in farmacia durante la medicazione. E’ successo questa mattina nei pressi della stazione. La 30enne si era ferita ieri sera ad una mano con il vetro di un bicchiere. Aveva già effettuato una prima medicazione e questa mattina si è recata in farmacia per acquistare ulteriori garze e disinfettanti.

Il farmacista si è offerto di provvedere alla nuova medicazione, ma proprio mentre stava togliendo le vecchie garze la ragazza è svenuta nel bel mezzo del locale. Si è ripresa in pochi minuti, sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l’ha accompagnata al Pronto Soccorso di Torrette. Le sue condizioni non sono gravi.