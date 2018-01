Investita da un'auto mentre esce da scuola, paura per una studentessa

Esce da scuola, attraversa la strada e viene investita da un'auto. Paura nel primo pomeriggio dei oggi per una studentessa dell'Istituto Galilei di Jesi. La giovane è stata centrata in pieno da un'Audi A4 ed è finita a terra, riportando per fortuna solamente ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle e l'automedica del 118.

La studentessa è stata poi trasportata all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Per lei qualche contusione e tanto spavento.