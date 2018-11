La Raffineria: «Oltre 5 milioni per ambiente, sicurezza e salute»

"Nell’ottica di un approccio improntato alla collaborazione con la popolazione e con gli enti locali, Api Raffineria di Ancona ha trasmesso oggi al Comune di Falconara un cronoprogramma dettagliato contenente tutte le azioni pianificate per adeguarsi alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata lo scorso maggio dal Ministero dell’Ambiente". Inizia così il comunicato con la quale la Raffineria Api annuncia un piano di azioni che "sommate a una serie di altri interventi che l’azienda ha messo in campo volontariamente all’interno dello stabilimento – si legge in una nota -, mobilitano un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro tra il 2018 e il 2019".

"L’obiettivo – prosegue il comunicato - è quello di migliorare ulteriormente, anche rispetto alle prescrizioni di legge, una performance ambientale complessiva già all’avanguardia per una raffineria per quanto riguarda la qualità dell’aria e delle acque, la sicurezza e la salute delle persone. Lo testimoniano anche i dati pubblici sulle emissioni di tutti gli inquinanti". I numeri sono stati pubblicati sul blog del petrolchimico. "La collaborazione con la popolazione e con gli enti locali richiede per api anche la massima trasparenza sui dati relativi alla performance di raffineria. Per questo motivo saranno attuate anche 2 campagne annue di monitoraggio odori all'interno della raffineria ad opera di aziende altamente qualificate. La società Api infine, d’intesa con il Comune di Falconara, si è inoltre dichiarata disponibile a dotare la città nel più breve tempo possibile di una nuova centralina mobile di monitoraggio delle emissioni per cui sono in definizione in questi giorni le modalità di utilizzo con Arpam.