Api, la lente d'ingrandimento del Comune sulla manutenzione

Partono i controlli interni alla raffineria Api di un gruppo di lavoro costituito da un tecnico comunale e dai vigili del fuoco. L'obiettivo è quello di accertare che le manutenzioni vengano effettuate come previsto. Il primo sopralluogo è avvenuto oggi (venerdì 6 luglio), all'indomani della partecipazione del Comune di Falconara al Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi presso la direzione regionale dei vigili del fuoco delle Marche. «Se sul fronte operativo arriva un primo segno tangibile dell'attenzione per l'attività della raffineria, con i sopralluoghi all'interno dello stabilimento, anche sotto l'aspetto istituzionale il sindaco Stefania Signorini è riuscita a stimolare una risposta della Regione, che per il 20 luglio ha convocato il tavolo tecnico come richiesto dal neo sindaco falconarese» si legge in una nota.

La Signorini aveva chiesto alla Regione Marche lo scorso 29 giugno di avviare i lavori del tavolo tecnico regionale per dare attuazione alle prescrizioni impartite durante il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) della raffineria. L’assessore regionale all’Ambiente, Angelo Sciapichetti, ha risposto convocando il tavolo tecnico per il prossimo 20 luglio. A tale tavolo tecnico sono convocati tutti i firmatari del Protocollo Operativo, sottoscritto il 18 ottobre 2016 tra la Regione Marche, il Comune di Falconara, la Provincia di Ancona, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, l’Azienda Regionale Sanitaria, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. «Si darà avvio all’attuazione di importanti prescrizioni volte a una sempre maggiore tutela della sicurezza e della salute cittadinanza» concludono dal Castello.