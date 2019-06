Raf e Umberto Tozzi, mistero sul concerto rinviato: cambia anche la location

Rinviato il concerto del duetto canoro Raf e Umberto Tozzi che, come in un ritornello stonato, è slittato di nuovo all'11 e 12 settembre alla Mole Vanvitelliana dopo essere già stato spostato nei mesi precedenti al 7 giugno. I due artisti, infatti, si sarebbero dovuti esibire questa sera sul palco del Palaprometeo. Restano ancora ignote le motivazioni uffciali di questi continui spostamenti di date, già avvenute in altre città d'Italia. Da parte degli organizzatori nessuna comunicazione. Raf, sul suo profilo Instagram, si è scusato per l'inconveniente: "Ma vorrei precisare - scrive - che le cause del rinvio non sono attribuibili alla mia personale volontà".

Il Comune di Ancona, durante la conferenza stampa di ieri per la presentazione del calendario di eventi alla Mole, ha spiegato che quella di spostarsi sulla Banchina Da Chio è stata una scelta presa dagli organizzatori "per esigenze organizzative". Se si prova a contattare al numero la società FriendsandPartners, non risponde nessuno da questa mattina e non è chiaro neppure se i biglietti venduti per stasera possano essere validi per la data di settembre. Intanto sui profili instagram degli artisti, i fan chiedono spiegazioni e si confrontano.