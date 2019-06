Raddoppio SS16, soddisfatta la Cna: «Tassello fondamentale e priorità per Ancona»

ANCONA – «La vera priorità di Ancona è l’uscita dal porto. Tutti gli sforzi devono essere diretti nel trovare una soluzione. Tutti i soggetti, istituzionali e sociali, devono remare nella stessa direzione perché la nuova viabilità in entrata e uscita dal porto sia una realtà il più presto possibile». A dirlo è la Cna di Ancona che ha espresso soddisfazione per l’approvazione della delibera che dà il via al progetto esecutivo del raddoppio della SS16 nel tratto tra Ancona e Falconara.

«Un tassello fondamentale, insieme alla bretella che deve unire la statale al lungomare nord, per trovare una soluzione funzionale al problema del traffico. Si tratta di una battaglia non solo in termini di progettazione ed economici, ma anche in termini di tempo: il progetto è importante e complesso, i tempi di realizzazione sono probabilmente altrettanto complessi ed i ritardi accumulati sono enormi. Per tale ragione abbiamo la necessità di accelerare questo iter il più possibile, perché il porto non può attendere».

«E’ una battaglia anche contro il tempo perché in primo luogo il porto di Ancona sente sempre più l’esigenza di avere una viabilità veloce in uscita ed in entrata, se vuole crescere e rimanere competitivo con i porti dell’Adriatico – dichiarano Andrea Cantori e Fausto Bianchelli rispettivamente segretari della Cna di Ancona e di Cna Fita Ancona – In secondo luogo dobbiamo anche rimarcare che questa necessità deriva anche dalle richieste dei cittadini che subiscono un inquinamento pesante e soprattutto disagi per la congestione del traffico all’interno della città dovuta al passaggio dei mezzi pesanti. Occorre quindi dare una risposta al più presto sia agli imprenditori che ai cittadini. La nuova uscita a Nord è oggi l’unica via possibile da perseguire con decisione e rapidità».