Racconti Sportivi Torino 2020: il marchigiano Bartocci bissa il successo

Un primo maggio inaspettato per il giovane marchigiano Daniele Bartocci che riceve la comunicazione ufficiale di vincitore del premio Racconti Sportivi 2020, bissando così il successo dello scorso anno a Torino. Il giornalista è tra i vincitori del premio letterario “Racconti Sportivi”, importante concorso per narrativa organizzato da Historica con il patrocinio del Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con Cultora. Bartocci, da sempre appassionato di sport, giornalismo e storytelling, è stato selezionato anche per l'edizione 2020 con un suo racconto a tema sportivo che sarà pubblicato in un’antologia tematica. Il libro sarà in vendita in anteprima nazionale in occasione del prossimo Salone del Libro di Torino, inizialmente previsto al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio, spostato a data da destinarsi per via del Coronavirus. Sarà anche ordinabile in libreria e disponibile nelle principali fiere del libro e online. La foto fa riferimento alla cerimonia di premiazione di sabato 11 maggio 2019 a Torino in occasione della settimana del Salone del Libro, quando il giornalista Bartocci venne premiato dall’ex capitano della Juventus Beppe Furino. Bartocci venne invitato il 29 maggio dello scorso anno anche all’evento di premiazione al Teatro Arena di Fico Eataly World di Bologna, il giorno dopo aver ricevuto dal Segretario Ordine Giornalisti Guido D’Ubaldo il premio di miglior giornalista under 30 al prestigioso Premio Renato Cesarini. A luglio arrivò poi il coronamento di un sogno all'Accademia di Francia a Roma in occasione della cerimonia dedicata ai migliori millennials italiani.