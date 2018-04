“Amore al primo compost”, sacchetti gratuiti per la raccolta dell’organico: ecco dove

Sacchetti e cestini per la raccolta della frazione organica distribuiti gratuitamente in diversi punti della città, ma anche la necessità di realizzare al più presto un impianto per il trattamento dei rifiuti organici nella provincia di Ancona. L’iniziativa, chiamata “Amore al primo compost” e presentata a Palazzo del Popolo, è firmata da AnconAmbiente, ATA e Comune di Ancona e serve a sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. L’appello per il nuovo impianto arriva invece dal presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto: «L’unico impianto forse veramente necessario è quello per il trattamento dei rifiuti organici. Ce n’è uno autorizzato, quello della ditta Cavallari, che però allo stato attuale non l’ha ancora realizzato». La necessità nasce anche dal fatto che mentre la raccolta indifferenziata del Comune di Ancona viene inviata e lavorata a Corinaldo, la frazione organica viene inviata agli impianti dell’Emilia Romagna con costi di trasporto che ammontano a quasi 100euro a tonnellata. Sanzioni in aumento rispetto allo scorso anno per chi conferisce il materiale nei contenitori sbagliati. «Non abbiamo ancora il dato numerico, ma la tendenza è sicuramente in aumento- spiega l’assessore comunale al bilancio Fabio Fiorillo- il dato di scorretto conferimento e abbandono è in crescita da quando è stato istituito il nucleo di polizia ambientale. Abbiamo fatto un’operazione molto forte con le telecamere e anche da lì vengono una serie di sanzioni»

L’iniziativa prevede la consegna gratuita di un kit costituito da 50 sacchi di carta, 25 di materiale biologico e un cestino in plastica. «L’obiettivo a cui vorremmo è arrivare è 1kg di rifiuti settimanali a famiglia considerando che il 15% dei rifiuti organici vengono ancora conferiti nella frazione indifferenziata- spiega Fiorillo- questo comporterebbe fattori positivi tra cui l’aumento della percentuale di raccolta differenziata e quindi un vantaggio economico per le famiglie in termini di Tari». A proposito di tassa sui rifiuti, il Consiglio Regionale ha varato una legge quadro sulla tariffazione puntuale dei rifiuti, ovvero in proporzione alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti: «Nell’immediato il Comune di Ancona può solo rispettare il contratto con il gestore e non può modificare le tariffe, questo discorso passa tutto per l’affidamento a un nuovo gestore e all’istituzione di un’azienda unica (il Consiglio di Stato si esprimerà il 27 settembre sul ricorso presentato da Marche Multiservizi e Rieco) anche se l’obiettivo è quello di arrivare a una tariffazione più individualizzabile possibile».

Date e punti di consegna

Nei punti di raccolta basterà presentarsi con un documento di identità. Ecco dove e quando:

18 aprile

ore 8,00-10,30 MACELLERIA GIANCARLO Piazza Galilei Collemarino

ore 11,00-13,00 COAL via Monte Vettore

20 aprile

ore 8,00-10,30 COAL Mercato Piazza D’Armi

ore 11,00-13,00 COOP via Miano

21 aprile

ore 8,00-10,30 CRAI DEL MERCATO Mercato delle Erbe c.so Mazzini

ore 11,00-13,00 SMA Corso Amendola

26 aprile

ore 8,00-10,30 TIGRE via Sacripanti

ore 11,00-13,00 SÌ CON TE via Flavia ang. Via Russi

27 aprile

ore 8,00-10,30 COAL piazzale Loreto

ore 11,00-13,00 SÌ CON TE via Tavernelle

28 aprile

ore 8,00-10,30 PUNTO SIMPLY via Vasari

ore 11,00-13,00 COOP CINCI via Giordano Bruno

2 maggio

ore 8,00-10,30 COOP via della Montagnola

ore 11,00-13,00 PUNTO SIMPLY via Tiziano

3 maggio

ore 8,00-10,30 SIMPLY via Trieste

ore 11,00-13,00 BUONGIORNO COAL via Pietralacroce

5 maggio

ore 8,00-10,30 SÌ CON TE via Matteo Ricci

ore 11,00-13,00 PUNTO SIMPLY via Tenna angolo via Conca

09 maggio

ore 8,00-10,30 FRESCO COAL via Mamiani

ore 11,00-13,00 COAL via San Martino

11 maggio

ore 8,00-10,30 COOP via Maratta

ore 11,00-13,00 CRAI via Sacandali

12 maggio

ore 8,00-10,30 SIMPLY Piazza D’Armi

ore 11,00-13,00 SI CON TE C.so Carlo Alberto

16 maggio

ore 8,00-10,30 SI CON TE via Piave

ore 11,00-13,00 SI CON TE via Sparapani

18 maggio

ore 8,00-10,30 REDI MARKET via Redi

19 maggio

ore 8,00-13,00 AUCHAN via Scataglini.