Sosteniamo l'ospedale Carlo Urbani, Elisa Di Francisca guida la campagna di raccolta fondi

Con un video della campionessa olimpionica Elisa Di Francisca è partita oggi la campagna di raccolta fondi che la Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta Onlus” ha lanciato per l’acquisto di materiali per la terapia intensiva dell’ospedale “Carlo Urbani” e per sostenere le persone più fragili in questo periodi di difficoltà.

Elisa Di Francisca è la presidente della Fondazione (carica che ricopre ovviamente a titolo gratuito), costituita da Comune di Jesi e Asp Ambito 9 proprio con finalità di sostegno sociale nel territorio. Con questa iniziativa, sotto lo slogan “Insieme per Jesi”, ciascuno potrà dare il proprio piccolo contributo per una grande causa. Come ben chiarito dalla pagina Facebook del Comune di Jesi, il versamento va effettuato online tramite home banking, evitando così di uscire da casa per recarsi in banca. A quanti non hanno dimestichezza con internet viene consigliato di rivolgersi a parenti o conoscenti fidati per sostenere l’iniziativa. L’Iban è il seguente: IBAN IT 15 P 03111 21205 000000000737. Sul sito dell’Asp Ambito 9 si possono avere tutte le informazioni utili sulla Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta Onlus” e sulle finalità che persegue.