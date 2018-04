Raccolta differenziata degli oli esausti, al via il nuovo servizio

Entra nel vivo mercoledì prossimo 11 aprile, con la presenza in piazza d'Armi del furgoncino itinerante, la campagna per il nuovo sistema di raccolta differenziata degli oli vegetali esausti che si articola attraverso il posizionamento sul territorio comunale di dieci contenitori Olivia, a cura del Comune di Ancona e AnconAmbiente, in collaborazione con la ditta Adriatica Oli. La campagna si avvarrà di Oliver, il furgoncino itinerante e colorato con funzione di info-point road-show presso il quale, personale qualificato in materia ambientale, distribuirà anche flaconcini di Ri-detersivo, detergente per il bucato ricavato dagli oli esausti. Il mezzo, in linea con principi ecosostenibili, è alimentato, nel suo funzionamento elettrico, interamente a pannelli solari. I cittadini potranno conferire giorno e notte nei contenitori stradali siti in via Podgora 21F, Via Trieste .2, Piazzale Loreto 17, Piazza D'Armi 17, Via Montagnola 66, Piazzale Loreto, centro piazzale, Via Tronto 4C, Via Tamburini 5, Via Sparapani263 e Via Brecce Bianche, 72 oltre agli oli delle fritture, anche gli oli residui dalla conservazione degli alimenti, quindi dalle scatolette di tonno, di carciofi e dai sottoli in genere.

Un progetto importante se si pensa che lo scorretto smaltimento dell’olio da cucina è responsabile di ingenti danni ambientali: in particolare è altamente inquinante per gli ecosistemi naturali. Solo se conferito nelle postazioni stradali Olivia può essere avviato al recupero e trasformato, in linea con i principi della economia circular economy, in inchiostri, distaccanti per edilizia, nuova energia e biodiesel. Il furgoncino info-point e le attività di sensibilizzazione toccheranno i seguenti luoghi, in particolare i mercati rionali: piazza d'Armi l'11 aprile, via Maratta il 20 aprile, corso Mazzini il 30 aprile, Collemarino sud il 5 maggio, piazza Medaglie d'Oro il 9 maggio, passetto il 18 maggio, Torrette il 14 giugno, Collemarino nord 20 giugno.

«La raccolta differenziata del Comune di Ancona - commenta Fabio Fiorillo, assessore al Ciclo Integrato Rifiuti e AnconAmbiente - si arricchisce di un altro tassello la cui importanza in termini di tutela dell'ambiente è superiore a quanto prevediamo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Si tratta infatti di avviare al recupero un materiale ad alto impatto inquinante. Faccio appello agli anconetani perché facciano uso di questi contenitori e in questo modo diano nuova vita all'olio usato». «Sono particolarmente soddisfatto di questo progetto – dichiara Antonio Gitto, Presidente di AnconAmbiente – legato alla raccolta degli oli vegetali esausti che rappresenta un grande passo avanti nella raccolta differenziata. Fino ad oggi avevamo due contenitori posizionati nei CentrAmbiente di Via del Commercio e di Posatora, adesso ne aggiungiamo altri 10. Dai prossimi giorni sarà, quindi, possibile conferire gli oli in maniera corretta e civile evitando la cattiva abitudine di far defluire questi materiali attraverso le condotte domestiche che, come è noto, finisco nella rete fognaria creando danni ambientali a tutta la collettività molto gravi». «Adriatica Oli, con il servizio di raccolta differenziata degli oli vegetali – spiega Giorgio Tanoni, Amministratore Unico Adriatica Oli- segue in maniera fedele i principi della circular economy. L’avvio di questo sistema di raccolta è il risultato di una fattiva collaborazione tra Comune, AnconAmbiente, Adriatica Oli e il Consorzio Nazionale Conoe. Negli anni a venire, punteremo ad alimentare i mezzi pubblici anconetani con biodiesel prodotto dagli oli raccolti in città con l’abbattimento di parte delle emissioni di gas a effetto serra presenti in atmosfera. Resta sempre il cittadino quindi l’attore principale al quale viene demandato un piccolo sforzo, in cambio di un territorio più sostenibile».

