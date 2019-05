Cambio ai vertici della Questura di Ancona, Cinzia Nicolini è il nuovo Capo di Gabinetto

Dopo la promozione a I Dirigente della Polizia di Stato ed il corso di alta formazione, la Dott.sa Cinzia Nicolini ha ricevuto un nuovo e prestigioso incarico, essendo stata nominata Capo di Gabinetto della Questura di Ancona. Questa mattina il Questore di Ancona, il dottor Claudio Cracovia, si è complimentato con la dirigente insieme agli altri dirigenti ed il personale della Questura dorica.

L’importante promozione rappresenta un ulteriore riconoscimento ad un Dirigente della Questura di Ancona dopo aver diretto per 12 anni le Volanti della Questura dorica. Laureata in Giurisprudenza conseguita nel 1986 presso l’Università di Macerata ed in Scienze Politiche presso l’Università di Camerino, la Dott.ssa Nicolini ha ricoperto vari ed importanti incarichi nella direzione di Uffici delle varie articolazioni della Polizia di Stato, tra cui il Compartimento Polizia Postale di Bologna, il Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona e la Sezione di Polizia Giudiziaria di Ancona presso il Tribunale di Ancona.

Dal 1° settembre 2006 al 27.05.2019 ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ancona conseguendo notevoli risultati nelle attività di controllo del territorio con importanti apprezzamenti da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della cittadinanza e delle istituzioni locali.