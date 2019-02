Ripartono i cantieri nella strada a rischio incompiuta

La Cna di Fabriano apprende con relativa prudenza la notizia della riapertura dei cantieri della SS76. “Ovviamente condividiamo la soddisfazione dei sindacati che si sono incontrati con i vertici Astaldi

– dichiara il presidente Maurizio Romagnoli – incontro dal quale è emersa la volontà di riprendere i lavori nei cantieri rapidamente, addirittura nel prossimo marzo, scongiurando definitivamente

l’eventualità di ritrovarci in casa l’ennesima incompiuta italiana”. L’auspicio di Cna è che tutti i soggetti interessati si adoperino per scongiurare questo pericolo, come ribadito dall’associazione più volte anche in sede istituzionale, tenendo bene a mente che attualmente il sistema imprenditoriale locale soffre la mancanza di infrastrutture, le quali, nel mondo del lavoro, coincidono con competitività e ricavi, ovviamente non trascurando il territorio e i bisogni dei cittadini. “Non bisogna comunque dimenticare – continua Romagnoli – che da quanto si è appreso nel corso dell’ultimo consiglio comunale aperto riguardante la ss76, alcune associazioni umbre e marchigiane sarebbero orientate a non riprendere i lavori se non a fronte del pagamento delle somme arretrate vantate dai subappaltatori, alcuni reduci dai passati fallimenti. Tale decisione ci preoccupa perché potrebbe vanificare ciò che si è fatto fino ad ora. Da qui nasce il bisogno di un fronte unitario che operi verso la politica al fine di rivedere le norme riguardanti i subappalti, scongiurando la possibilità che grandi gruppi possano ricorrere a concordati a cifre irrisorie e quindi siano autorizzati a non erogare le somme spettanti pattuite in sede di contrattuale”.

“Cna si dichiara disposta a dare supporto, anche attraverso il sistema organizzativo nazionale, per rivedere questa disdicevole pratica – insiste il presidente della Cna di Fabriano - ma ora che si

palesa la possibilità di terminare l’opera non bisogna perdere di vista i bisogni di questo territorio, secondo noi la priorità assoluta alla quale non si può e non si deve più derogare. Anzi, a fronte degli

investimenti (ITI e non solo), chiediamo tempi certi anche per la chiusura dei lavori, rispettando i canoni della sicurezza di chi è costretto a transitare quotidianamente lungo la statale”. “L’auspicio della Cna – conclude Romagnoli - è che si ricrei un clima di fiducia necessario a trovare soluzioni e intese condivise tra tutti i soggetti, istituzionali e non, al fine di agevolare il lavoro di tutti i protagonisti interessati, accantonando definitivamente soluzioni affrettate e unilaterali che possono solo danneggiare il nostro territorio montano in maniera irreparabile”.