Una sfilata di moda per la presentazione della nuova auto alla concessionaria Domina

In tanti sono arrivati ieri sera alla presentazione della nuova nata in casa Audi: la Q3 Sportback, il nuovo Suv con l’estetica di un coupé. All’evento di presentazione alla concessionaria Domina di Ancona, e’ stato ricreato lo scenario di un defilè di moda, dove a sfilare questa volta non erano le modelle, ma anche la vera protagonista della serata, cioè l’ultimo modello della casa Audi.

A curare tutta la parte "moda" un partner d'eccezione Coltorti boutiques, che oltre a portare capi di alta moda in esposizione su manichini, ha vestito anche le splendide modelle presenti nel salone. Un evento esclusivo dove, dietro la regia del team di Comunicareventi, stile ed eleganza non sono mancati, allietati anche da un buffet di sushi e bollicine e le note del violinista Valentino Alessandrini.

