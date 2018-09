Era un Vip del narcotraffico locale, pusher finisce in carcere

Era un volto particolarmente conosciuto nel narcotraffico senigalliese e oggi il 40enne residente proprio a Senigallia, conosciuto alle Forze dell’Ordine sia per reati contro il patrimonio che in materia di stupefacenti, è finito in carcere.

L’uomo è stato condannato per reati connessi alla droga a oltre due anni di reclusione. Era stato sorpreso con un importante quantitativo di sostanza stupefacente alcuni anni fa e dopo aver trascorso un primo periodo sottoposto a misura cautelare, è stato riconosciuto colpevole. Al termine del procedimento, è stato quindi raggiunto dall’ordine di carcerazione e i poliziotti del Commissariato di Senigallia lo hanno condotto in carcere dove dovrà scontare altri 10 mesi di reclusione.