Il pulmino del Sorriso accende i motori: trasporto gratuito per i bimbi del Salesi

Venerdì scorso, 24 maggio, si è svolto ad Ancona uno spettacolo al cinema teatro Dorico organizzato dall’agenzia Dietro Le Quinte per sostenere l’associazione Dentro Il Sorriso Onlus, composta da un gruppo di volontari che dal 2012 operano all’interno del Reparto di Oncoematologia dell’ospedale Salesi. Oltre ad assistere i bambini ospedalizzati e sostenere economicamente le loro famiglie durante il periodo di degenza in ospedale, questa associazione ha un progetto che sta prendendo sempre più campo: il Pulmino del Sorriso, ovvero il trasporto gratuito dei bambini affetti da leucemia falciforme dal Salesi, in cui sono ospedalizzati, a Padova, per effettuare degli importanti esami diagnostici presso la clinica specializzata di oncoematologia dipartimento della donna e del bambino della città veneta.

«Lo abbiamo chiamato il Pulmino del Sorriso perché pensiamo che i sorrisi dei bambini siano la migliore ricompensa – afferma orgoglioso Massimo Cagnoni, presidente di Dentro Il Sorriso Onlus –. Finalmente le date fatidiche sono state assegnate dal Salesi stesso: il Pulmino del Sorriso partirà il 14 giugno e il 5 luglio da Ancona, accompagneremo i nostri piccoli guerrieri nella clinica di Padova e li riaccompagneremo ad Ancona. Questo è un incarico esclusivo che il reparto di Oncoematologia di Ancona assegna alla nostra associazione ed è un servizio completamente gratuito per i familiari dei bambini leucemici seguiti dal reparto – aggiunge Cagnoni –. Ne siamo orgogliosi in quanto ce ne facciamo completamente carico. Riusciamo a finanziare queste trasferte grazie agli spettacoli che vengono organizzati dall’agenzia Dietro Le Quinte, un gruppo di persone che si è preso a cuore la nostra causa. Un altro progetto che riusciamo a raggiungere grazie a questa collaborazione è quello di organizzare le giornate del sorriso. Nell’estate 2018, infatti , siamo riusciti a portare i bambini ad Oltremare, a Riccione, dedicando loro una giornata all’insegna del divertimento e, appunto, del sorriso. Nell’estate prossima ripeteremo questa esperienza fantastica. Voglio ringraziare tutti coloro che ci sostengono attraverso il 5 x mille, alle donazioni dirette, ma anche attraverso l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli organizzati da Dietro Le Quinte, in quanto riusciamo anche a sostenere economicamente le famiglie dei bambini ospedalizzati nel reparto di Oncoematologia del Salesi. In questo modo, riusciamo a raggiungere progetti umili ma concreti».

