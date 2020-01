Riprende il servizio di pulizia delle strade, come cambia la viabilità

JESI - Terminate le festività natalizie, da martedì 7 gennaio riprende il servizio di pulizia strade con relativi divieti di sosta. Nella mattinata di martedì 7 le strade interessate alla pulizia sono Viale della Vittoria (lato destro a salire da Viale del Lavoro a Viale Papa Giovanni XXIII), Via San Francesco (lato sinistro a scendere da Via Raffaello Sanzio a Viale della Vittoria) e poi Via Norvegia, Via Finlandia, Via Svezia e Via Paladini.

Martedì sarà pubblicato sulla App Municipium (alla voce Info utili) e sul servizio Whatsapp del Comune di Jesi il calendario della pulizia delle strade dei giorni successivi.