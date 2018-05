Appuntamento per liberare spiaggia e fondale dai rifiuti: "Siete tutti invitati a partecipare"

L’associazione Mare Nostro Sirolo ed il Circolo naturalistico Legambiente "Il Pungitopo" di Ancona, in collaborazione con il gruppo scout CNGEI-AN2 di Sirolo, organizzano l'evento "Spiagge e Fondali Puliti 2018" presso Spiaggia Urbani a Sirolo. L’attività programmata riguarda la raccolta e la differenziazione dei rifiuti presenti in spiaggia, mentre un gruppo di subacquei, coordinati dal presidente dell’associazione Mauro Grati, si occuperà di ispezionare e ripulire il fondale racchiuso dentro la baia. «Abbiamo già eseguito una perlustrazione – afferma Mauro Grati – ed abbiamo notato diversi rifiuti soprattutto in plastica, sia sulla spiaggia sia sul fondale, che il mare ha depositato durante le mareggiate invernali, vista anche la conformazione a baia chiusa della Spiaggia Urbani, che intrappola i rifiuti al suo interno. Il nostro mare ha bisogno continuamente della vigilanza di chi, per passione come noi, trascorre tempo nell’osservazione dei nostri bellissimi fondali».

L’ASD Mare Nostro Sirolo, associazione sportivo dilettantistica, culturale e ricreativa senza scopo di lucro, si è costituita recentemente grazie ad un gruppo di subacquei appassionati. Nella splendida cornice della Riviera del Conero si pone come obiettivo la promozione e l’organizzazione di attività subacquee ed altro ancora per gli amanti del mare. Questo evento rappresenta una delle prime uscite della giovane associazione, supportata dal circolo Pungitopo e dagli scout di Sirolo, veterani dell’impegno civico rivolto alla tutela dell’ambiente. L’appuntamento è domenica 27 Maggio alle ore 10 presso la Spiaggia Urbani di Sirolo. «Chiaramente – continua Grati – sono invitati tutti i cittadini di Sirolo ed i visitatori di questa suggestiva baia che vogliono dare il proprio contributo sia per ripulire ma anche per un momento di sensibilizzazione collettiva riguardo il grave problema dei rifiuti in mare, che riguarda anche gli oceani. Dovremmo riuscire a capire che il gesto di ciascuno di noi ha ripercussioni su tutto l’ecosistema. Ringraziamo fin d’ora gli enti che ci daranno il proprio supporto, ciascuno per le proprie competenze. Abbiamo chiesto infatti il patrocinio e l’aiuto del Comune di Sirolo e dell’Ente

Parco del Conero».