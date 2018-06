Pulizia dei fondali al Passetto, torna l'iniziativa per il decimo anno

Il Passetto è la spiaggia storica degli anconetani. Qui nel secolo scorso i pescatori anconetani hanno scavato le grotte all’interno della rupe rocciosa per conservarvi barche ed attrezzature da pesca.

Trascurato per decenni e con chiari segni di incuria il “Passetto”, nonostante i continui sfregi che subisce per azione di vandali ed ubriachi notturni, vuole tornare a nuovo splendore per iniziativa di tutti gli amanti del mare ed in primo luogo dei subacquei sportivi, delle associazioni dei “Grottaroli” e degli imprenditori balneari. Il Kòmaros Sub di Ancona da sempre cura e tutela il mare in generale e quello sotto casa in particolare. Ogni subacqueo dovrebbe impegnarsi a mantenere pulito il mare ed i fondali, come fossero il salotto di casa. Il Kòmaros Sub di Ancona, affiliata alla FIPSAS che è associazione di protezione ambientale e di protezione civile, anche quest’anno organizza la manifestazione “Pulizia dei fondali – Passetto 2018”, una iniziativa patrocinata dal Comune di Ancona ed alla quale hanno aderito e dato la loro collaborazione l’Associazione dei “Grottaroli”, la Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara e gli stabilimenti balneari della spiaggia. La manifestazione si svolgerà Sabato 30 giugno con inizio alle ore 10,00.

In caso di mare mosso la manifestazione si svolgerà il sabato successivo. I subacquei volontari, sia in apnea che con autorespiratore, si raduneranno sul molo antistante gli ascensori e da lì scenderanno in acqua per raccogliere dai fondali i tanti rifiuti accumulati, sia per l’incuria umana, che per le mareggiate invernali che hanno portato a riva ogni tipo di rifiuto trasportato da venti e correnti. I grottaroli presteranno assistenza con le loro barche mentre gli operatori degli stabilimenti balneari del Passetto offriranno il supporto logistico alla manifestazione.