Passetto 2020, rinviata l'annuale pulizia dei fondali marini

A causa dell’allerta meteo della Protezione civile regionale e delle brutte previsioni meteo-marine, la manifestazione che ogni anno prevede la pulizia dei fondali del mare del Passetto si terrà sabato 25 luglio. La quindicesima edizione, organizzata dal Kòmaros Sub Ancona e patrocinata dal Comune di Ancona e dal Parco del Conero, è stata rinviata dunque. L’iniziativa è rivolta a tutti gli amanti del mare ed in primo luogo ai subacquei sportivi, alle associazioni dei “Grottaroli” ed ai frequentatori delle scogliere del Passetto. Ogni subacqueo o bagnante o appassionato di sport nautici dovrebbe impegnarsi a mantenere pulito il mare ed i fondali, come fossero la propria casa. Il Kòmaros Sub di Ancona, affiliata alla FIPSAS, che è associazione di protezione ambientale e di protezione civile, ha organizzato la manifestazione con la collaborazione della ditta Garbage Service, l’associazione “Grotte del Passetto”, vari club subacquei della provincia, la Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara, gli stabilimenti balneari del Passetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La manifestazione era prevista sabato 18 luglio ma le previsioni indicano moto ondoso in aumento spinto da venti da nord e così gli organizzatori hanno rimandato al 25 luglio. I subacquei volontari, si raduneranno alle 9,30 sul molo antistante la scalinata del Passetto e da lì scenderanno in acqua per raccogliere dai fondali i tanti rifiuti accumulati, sia per l’incuria umana, che per le mareggiate invernali che hanno portato a riva ogni tipo di rifiuto trasportato da venti e correnti. I “grottaroli” presteranno assistenza con le loro barche ed aiuteranno nel recupero dei rifiuti più ingombranti, tutti i rifiuti verranno poi consegnati alla imbarcazione della Garbage Service che provvederà allo smaltimento.