Pulizia delle fontane, svuotata e pulita a fondo la vasca di piazza Diaz

Sono in corso in questi giorni interventi di pulizia delle fontane di Ancona. Si tratta di interventi periodici per ripulire le fontane del centro e non solo. Il servizio consiste nella pulizia degli accumuli di rifiuti, carte, foglie, dalle griglie di scarico così da consentire il regolare deflusso dell’acqua di scarico e nella rimozione della presenza di muschio e altre forme vegetative, quando presenti.

Dopo la pulizia della fontana di piazza Roma è stato il turno ieri di quella di piazza Diaz, la cui vasca, dove insisteva acqua stagnante a causa del malfunzionamento di una pompa idraulica. Così come per le fontane di piazza Roma e piazza Salvo d'Acquisto, nei prossimi giorni è prevista nella vasca della frequentata piazza del quartiere Adraituico la sostituzione della vecchia con una nuova pompa. I dispositivi idraulici sono stati ordinati da tempo ma le consegne stanno subendo ritardi, come ovunque, a causa degli effetti del Covid 19. Al fine di mantenere pulizia e decoro in tutte le fontane cittadine si confida nella collaborazione di cittadini e turisti.