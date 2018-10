Ambiente, proseguono le pulizie delle caditoie nelle strade: circa 5600 quelle interessate

Proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie nelle strade cittadine da parte di Anconambiente. Sono circa 5.600 quelle interessate nel mese di ottobre e le attività di pulizia hanno riguardato diversi quartieri cittadini, con particolare attenzione per le aree più delicate. Questa operazione viene svolta periodicamente e tocca tutto il territorio comunale. Particolarmente importante è la sua realizzazione in questo periodo, dove la defogliazione degli alberi è intensa e la foglie cadute, nonostante la raccolta, potrebbero intasare i tombini.

Gli interventi potranno subire variazioni determinate da ottimizzazioni-aggiustamenti del servizio e dalle condizioni meteorologiche. Il servizio di pulizia delle caditoie è effettuato con l’utilizzo di mezzi e personale con due tipi di squadre: servizio di pulizia manuale con un autocarro a vasca e due operatori muniti di attrezzature manuali e servizio di pulizia meccanizzata con un autocarro spurgo e due operatori specializzati.

“Ringraziamo Anconambiente per il meticoloso lavoro che sta svolgendo anche in questo caso – affermano gli assessori, Pierpaolo Sediari e Stefano Foresi – ma chiediamo anche la collaborazione dei cittadini per mantenere pulite (dalla defogliazione) le aree private adiacenti alle strade in modo che questa pulizia non venga vanificata in brevissimo tempo”.

In allegato le zone dove si è proceduto e si procederà alla pulizia delle caditoie fino a fine ottobre.