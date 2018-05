Pulizia della spiaggia, il Comitato Mezzavalle Libera chiama a raccolta i cittadini

“Domenica 13 maggio ci vediamo a Mezzavalle per pulire la spiaggia dai tanti rifiuti che durante la stagione invernale il mare immancabilmente ci restituisce”. L’iniziativa è promossa dal Comitato Mezzavalle Libera e chiama a raccolta i tantissimi affezionati frequentatori della spiaggia e le tante associazioni che decideranno di intervenire.

Quest’anno un invito a partecipare anche ai più piccoli, che vorremmo sensibilizzare in particolare sui danni enormi che i rifiuti come la plastica stanno provocando all’ambiente marino. Come sempre, oltre a rappresentare un momento in cui i cittadini si prendono cura del territorio per valorizzarlo e sentirlo davvero proprio, sarà un’occasione per rilanciare questioni ancora aperte già poste l’anno passato all’attenzione del Comune di Ancona tra cui:

i tantissimi rifiuti portati dalle mareggiate invernali,

il riaffiorare dei detriti delle demolizioni dei capanni di tantissimi anni fa,

il sentiero da mettere in sicurezza anche mediante il riposizionamento delle staccionate,

le rotture delle tubature dell’acqua pubblica che andrebbero completamente sostituite.

“I cittadini si ritroveranno a Mezzavalle per affermare con forza che la partecipazione e la collaborazione sono fondamentali per preservare l’integrità di un territorio di cui tutti andiamo orgogliosi e di cui vogliamo siano orgogliose anche le future generazioni”. Questo l’intento espresso dagli organizzatori. L’appuntamento è domenica 13 maggio alle 9.30 in spiaggia a Mezzavalle, dove il piacere di una mattinata da passare in compagnia dell’incantevole luogo alle pendici del Conero accompagnerà questa necessaria operazione di manutenzione e rilancio di una fruizione corretta ed ecosostenibile di uno dei gioielli del nostro territorio.