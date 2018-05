Dalla Puglia alle Marche per compiere furti in provincia, tre le denunce

Nella notte una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Senigallia ha intercettato un’auto sospetta sulla quale viaggiavano tre uomini rispettivamente di 53, 52 e 28 anni, tutti residenti a Bitonto e Palo del Colle in Provincia di Bari. Nell’auto, sotto i sedili, sono stati trovati degli arnesi da scasso. I tre sono stati denunciati in concorso tra loro per possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere.

Il blitz è iniziato intorno alle 4:30, quando una pattuglia della Radiomobile, in servizio di controllo del territorio, sulla statale 16 “Adriatica Nord” all’altezza della rotatoria di strada della Marina, ha incrociato una Fiat Panda, con a bordo tre persone, che a quel punto ha invertito il senso di marcia allontanandosi a velocità sostenuta in direzione di Marotta. I Carabinieri, dopo aver informato la centrale operativa di quello che stava accadendo, a sirene spiegate, si sono messi all’inseguimento del veicolo in fuga, che hanno immediatamente raggiunto e bloccato. Gli occupanti, con l’ausilio della pattuglia della Stazione di Corinaldo, nel frattempo giunta sul posto, sono stati tutti sottoposti a perquisizione. All'interno del veicolo i militari hanno trovato: un seghetto con lama di 30 cm, tre paia di guanti da lavoro, due torce a batteria ed un cutter grande.

Gli ulteriori accertamenti hanno rivelato che il 53enne era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso i Carabinieri di Bitonto mentre il 52enne si era messo alla guida del veicolo senza la patente perché gli era stata ritirata per mancanza di requisiti nel 2006. Lo stesso pertanto è stato contravvenzionato a norma del codice della strada ed il veicolo, preso a noleggio in provincia di Bari, su indicazione degli aventi titolo, in attesa del ritiro, è stato affidato ad una depositeria locale. Oltre alla denuncia penale, i tre saranno proposti al Questore di Ancona per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.