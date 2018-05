Picchiato dal pugile per i soldi: «Nessuno ha mosso un dito per fermarlo»

La paura è passata ma l'amaro in bocca è ancora tanto. Il rito del cornetto più cappuccino al bar, dopo una serata passata in allegria in discoteca e prima di rincasare, per un giovane anconetano si è trasformato in un incubo fatto di minacce, aggressione, un colpo al viso, il furto del cellulare e il successivo tentativo di estorsione da parte di un pugile dominicano di 32 anni. «All'interno del bar c'erano anche altre persone ma nessuno ha mosso un dito per intervenire. Quasi fosse normalità». A parlare è proprio la vittima della quale, per ovvia tutela, non sveliamo l'identità. "Quando sono arrivato al bar insieme a un mio amico c'era già questa persona che stava chiedendo denaro a tutti con molta insistenza – racconta – io mi sono diretto al bancone per fare colazione mentre il mio amico si è messo alle videoslot. Quando si è rivolto a me gli ho detto che non avevo soldi ma successivamente, quando sono andato a pagare la colazione, mi ha visto ed è andato su tutte le furie".

Il tutto si è svolto in poco tempo. Le minacce a voce alta dello straniero. Il pugno al volto. Una botta sul braccio per far cadere il cellulare a terra e poi prenderlo pretendendo denaro per la restituzione. «Assurdo – prosegue – il barista si è limitato a dire allo straniero di non urlare perché altrimenti qualcuno dai palazzi poteva chiamare la polizia. A me ha detto che mi dovevo sentire fortunato perché mi aveva dato solo un pugno e poi mi ha impedito di rientrare nel locale». Una vicenda finita con il successivo blitz della polizia e l'arresto del 32enne. «La mia speranza è che non sia subito lasciato libero – conclude - provo rabbia e disprezzo. Io vado a lavorare tutti i giorni per guadagnare mentre a questa persona è consentito di vivere di questi espedienti». E di violenza, a quanto sembra.