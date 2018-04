La troupe de "La Prova del Cuoco" in città, telecamere al Mercato delle Erbe e Marina Dorica

Riprese questa mattina ad Ancona per il programma di Rai1, “La prova del cuoco”, all'interno del Mercato delle Erbe. Il servizio fa parte della serie “L'Italia in un panino”, nella quale l'inviato Daniele Reponi (foto in basso), esperto gourmet, racconta le città che lo ospitano, in questo caso Ancona, attraverso la preparazione di un panino composto da ingredienti tipici del luogo.

Il servizio andrà in onda il giorno 17 aprile tra le ore 12:30 e le 13: 00 circa, all'interno della puntata de “La prova del cuoco”, programma di punta del mezzogiorno di Rai1, condotto da Antonella Clerici. Successivamente la troupe ha visitato anche il porticciolo turistico di Marina dorica. Autori del servizio, Daniele Reponi e Pierluigi Siena, regia Pierluigi Siena.