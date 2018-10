Borrelli ad Ancona per incontrare i sindaci marchigiani, presente anche Farabollini

Venerdì 19 ottobre dalle ore 15,30 presso l’Auditorium della Fiera della Pesca, Zona portuale ad Ancona, Angelo Borrelli Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale incontrerà i Sindaci delle Marche. Tra le funzioni più delicate che i Sindaci sono chiamati a svolgere l'esercizio delle attività di protezione civile è una delle più complesse. All'incontro parteciperà anche Piero Farabollini, Commissario alla Ricostruzione del terremoto del Centro Italia, per il primo incontro ufficiale con i Sindaci del cratere, per approfondire anche le tante problematiche che ancora sussistono. A seguito degli episodi che si sono purtroppo verificati in questi ultimi mesi, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha intenzione di attivare una piattaforma nazionale per l'allertamento della popolazione. Se ne discuterà nel corso dell'incontro.