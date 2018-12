Prostituzione a fianco dell'asilo, tra i clienti anche minorenni: arresto della Municipale

Un giro di prostituzione dentro un centro massaggi adiacente ad un asilo nido. Lo hanno scoperto e sequestrato gli agenti della sezione giudiziaria della Polizia Municipale di Ancona. Coordinati dal maggiore Marco Ivano Caglioti, gli agenti hanno fatto scattare il blitz venerdì pomeriggio in via Tenna, a Torrette, dove hanno arrestato la dominus dell’attività illecita: si tratta di una donna cinese di 45 anni, ora reclusa nel carcere femminile di Pesaro. Sarebbe stata lei a gestire l’attività delle prostitute, le tariffe, gli appuntamenti. Sempre lei a guadagnare cifre da capogiro perché, nei periodi migliori, sarebbe riuscita a raggiungere anche 15mila euro al mese. Non i 3, massimo 4 mila euro che restavano alle ragazze sfruttate e costrette a vendere il proprio corpo a clienti di ogni età ed estrazione sociale. Già, perché secondo gli investigatori, tra gli uomini in cerca di sesso a pagamento c’erano anche minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Le indagini, dirette dal pm Irene Adelaide Bilotta, sono iniziate i primi di ottobre a seguito di varie segnalazioni arrivate dai residenti, tutt’altro che indifferenti al continuo via vai di persone all’interno di quello che, da anni, all’esterno si presenta come un qualsiasi centro massaggi. E in effetti le dipendenti erano anche in regola con i contratti di lavoro e, di conseguenza, anche con il permesso di soggiorno. Massaggiatrici ed estetiste sulla carta. Prostitute in realtà, che arrivavano anche a chiedere 150 euro per una prestazione sessuale. Tanto che gli inquirenti vogliono anche andare a fondo di questo fatto perché, se è vero che le ragazze avevano un contratto che prevedeva 12 ore lavorative settimanali e poi si prostituivano per 12 ore sì, ma al giorno, si potrebbero configurare altri reati, tra cui il riciclaggio di denaro e la truffa allo Stato. Al momento però le accuse mosse dalla Procura nei confronti della cinese sono favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

