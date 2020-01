Chiuso nel balcone mentre la compagna fa sesso, è lui ad essere denunciato

ANCONA - Residenti e forze dell'ordine lo vedevano spesso chiuso nel balcone di un appartamento di Ancona centro. In realtà, all’interno dell’abitazione, una ragazza poco più che ventenne, di nazionalità rumena, si prostituiva e quando arrivano i clienti, di comune accordo con il compagno italiano, lui veniva lasciato fuori per garantire la giusta privacy. Poi, terminata la prestazione sessuale, l'uomo rientrava in casa.

E' questo quanto scoperto dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, dopo diverse ore di appostamento e di osservazione. La storia andava avanti dal luglio dello scorso anno: giorno dopo giorno gli investigatori hanno scoperto che il 40enne veniva chiuso dalla sua compagna fuori nel balcone dell’abitazione. Dopo aver trovato online il numero di telefono della donna, un agente della Sezione antiprostituzione della Squadra Mobile, si è spacciato per un cliente e dopo essersi identificato ha fatto scattare il blitz della polizia. In realtà, il 40enne era pienamente d’accordo sul modus operandi della sua compagna ed addirittura ne favoriva la prostituzione. Per questo è stato denunciato ed ora dovrà rispondere di favoreggiamento della prostituzione.