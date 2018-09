Il Del Conero diventa Del Cuore, Claudia ha detto sì al suo Stefano

Emozioni al Del Conero e stavolta non per la partita ma per una proposta di matrimonio arrivata a sorpresa dall'impianto di amplificazione dello stadio. Stefano Socionovo, un giovane anconetano, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo è sceso in campo, si è fatto dare un microfono e si è rivolto alla sua bella Claudia Venturini. E davanti a tutti i tifosi e a qualche parente le ha chiesto di sposarlo. Proposta partita sulle note di La musica non c'è, di Coez e salutata dall'ovazione della gradinata. E lei? A giudicare dall'accoglienza quando Stefano è tornato in tribuna pare abbia accettato.