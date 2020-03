Pronto intervento sociale, attivo il numero per la spesa e i farmaci a domicilio

ANCONA - L’Amministrazione comunale di Ancona ha attivato un numero di Pronto Intervento Sociale, tel. 071 54488 a cui rivolgersi per informazioni utili e chiarimenti circa le necessità di spesa e farmaci a domicilio. Il numero è attivo tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8 alle 19. Con questo servizio il Comune mette in rete supermercati, market e farmacie che svolgono consegne a domicilio, selezionando le esigenze degli utenti in difficoltà e mettendoli in contatto con chi eroga i servizi.

