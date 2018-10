Una nuova scuola dopo il sisma, raccolta fondi per il progetto della Fondazione Bocelli

Sabato 13 ottobre alle ore 20,30 presso il Circolo operaio "W.Germontari", zona Grazie, si svolgerà un'iniziativa pubblica finalizzata alla raccolta di fondi a favore del progetto della Fondazione Andrea Bocelli "Educare per crescere" per la realizzazione della scuola dell'infanzia e primaria "E.De Amicis" di Muccia, uno dei tanti comuni marchigiani disastrati dal sisma del 2016.

La Fondazione è già stata artefice, insieme a Only The Brave Foundation di Renzo Rossi di Diesel, della ricostruzione della scuola “G. Leopardi” di Sarnano inaugurata lo scorso 2 maggio, al termine di lavori che sono durati appena 150 giorni. Anche per la scuola di Muccia la Fondazione si è impegnata a restituire alle bamine ed ai bambini la loro scuola nello stesso tempo: 150 giorni.

Con l'iniziativa di sabato, che consiste in una cena alla quale parteciperanno oltre 120 invitati, il Circolo W. Germontari intende dare il proprio contributo per la realizzazione di un progetto che ha il sapore della solidarietà e della speranza.