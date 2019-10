Ubriaco, causò due incidenti stradali in pochi minuti e poi fuggì: condannato

E’ stato condannato l’operaio falconarese di 29 anni, imputato nel processo in cui era accusato di aver provocato un doppio incidente in via della Madonnetta lo scorso aprile, mentre era al volante del suo Fiat Doblò completamente ubriaco. L’uomo, accusato omissione di soccorso, lesioni stradali gravissime plurime con l’aggravante dello stato di ebrezza e fuga, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Lo ha deciso ieri il giudice monocratico Elisa Matricardi dopo aver ascoltato tutte le parti, compresa quella del 29enne che, ad oggi, si trova agli arresti domiciliari in una comunità di recupero del fermano. Questo anche perché, come aveva spiegato la madre del 29enne, “mio figlio deve essere aiutato”.

Il processo prese il via dopo lo schianto avvenuto il 25 aprile scorso, quando il falconarese, prima aveva tagliato una rotatoria scontrandosi frontalmente contro l’auto del politico Emanuele Lodolini e poi aveva proseguito la sua folle corsa per quasi 2 chilometri, prima di schiantarsi contro una seconda auto, a bordo della quale viaggiava una giovane famiglia. Poteva essere una strage, cos che non è stato per fortuna. Anche se, nel secondo caso era finita all’ospedale l’intera famiglia: il conducente, un meccanico anconetano di 36 anni, insieme alla compagna 32enne di Bolzano seduta sul sedile del passeggero e la figlia di lui di appena 8 anni seduta sul sedile posteriore.