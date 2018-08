Ascensore in avaria e bagni non funzionanti, interviene il Comune

L'ascensore è in avaria, i bagni non sono funzionanti e c'è anche un cassonetto dell'antincendio che è stato danneggiato dai vandali. L'elenco delle criticità arriva in Comune firmato dagli operatori del Mercato delle Erbe. L'assessore Stefano Foresi li ha raggiunti oggi al termine della riunione di giunta accompagnato dai tecnici comunali. “Rispetto all'ascensore – si legge in una nota dell'amministrazione comunale - è stato subito richiesto l'intervento della ditta che si occupa della manutenzione affinché ripristini in tempi rapidi il collegamento. Per i bagni è stato sollecitato un preventivo per la loro sistemazione”.

Controllati anche il sistema di illuminazione e sistemato il cassonetto che ospita un dispositivo antincendio. Parallelamente un tecnico comunale ha svolto un intervento di sistemazione delle fognature presso la vicina Fontana delle 13 cannelle. La squadra comunale è intervenuta nell'area per risolvere prima possibile le criticità segnalate, in vista del primo fine settimana delle ferie estive con probabile afflusso in centro.