Merenda solidale, successo per la quinta edizione di "Un panino un vaccino"

A Castelferretti ha avuto luogo ieri, sabato 21 settembre, la quinta edizione de "1 panino 1 vaccino" la merenda solidale organizzata dal Gruppo Castelferretti for Africa volta a raccogliere fondi per la campagna di vaccinazioni promossa dalla "Associazione Compagni di Jeneba" a favore dei bambini del villaggio di Goderich in Sierra Leone.

L'appuntamento si riconferma un'ottima occasione per tutto il Paese non solo di rispondere all'appello dell'Associazione ma di animare e vivere la Piazza: dai più piccoli "impegnati" nei giochi vintage e laboratori di creatività e disegno, agli adulti che si sono lasciati coinvolgere nel ritmo anni '70 dell'Orchestra Shine. Tanti i sostenitori dell'iniziativa a partire dai commercianti Castelfrettesi e alcuni falconaresi, la A.S. Castelfrettese sponsor solidale, al Comune di Falconara, la Parrocchia di S.Andrea, gli Amici fornitori delle materie prime, ai volontari addetti all'imbottitura dei 1.200 panini serviti senza i quali l'impresa non sarebbe possibile. Come sempre la comunità Castelfrettese risponde in maniera significativa e forte alle iniziative benefiche proposte, accogliendole e facendole proprie, con un riscontro di partecipazione che spinge di anno in anno a proseguire e rinnovare questo appuntamento.