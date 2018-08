C'è il nuovo primario di Medicina Nucleare, ecco chi è

Medicina Nucleare all'ospedale regionale di Torrette ha un nuovo direttore. Si tratta di Luca Burroni, medico toscano di 57 anni che arriva dall'ospedale universitario di Siena. Burroni è stato scelto dalla direzione sanitaria al termine della selezione pubblica. Il suo sarà un incarico quinquennale. Laureato nel 1987 in Medicina e Chirurgia con 110/110 presso l’Università degli Studi di Siena si è successivamente specializzato in medicina nuclare, radiologia, endocrinologia e malattie del ricambio. Dal 1992 ha ricoperto il ruolo di dirigente medico di I livello alla Medicina Nucleare della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, come Responsabile di Incarico Funzionale di Endocrinologia.

A Siena è anche docente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Nel corso degli anni ha organizzato numerosi convegni e congressi scientifici di carattere nazionale e internazionale. Piccole curiosità: è baritono in una corale polifonica, si diletta in pittura ed è anche un podista amatoriali e maratoneta con partecipazione attiva a una società podistica affiliata Uisp.